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أخبار البلد

الناخبون يحتفلون بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية أمام لجنة كلية البنات.. فيديو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
محمد عصام
توافد العديد من الناخبين بلجنة كلية البنات، وتعبيرا عن فرحتهم بالعرس الاجتماعى قام العديد من الناخبين بالرقص على الأغانى والتلويح بأعلام مصر أمام السيارات المارة أمام اللجنة.

وشهدت اللجان في اليوم الثالث زحاما كبيرا من جانب الناخبين؛ حيث امتدت الطوابير أمام المدارس انتظارًا لفتحها في التاسعة صباحا لبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية.

كما شهدت اللجان الانتخابية حضورًا أمنيا مكثفًا من قوات الجيش والشرطة لتأمينها ووضع حواجز مرورية في حرم اللجان الانتخابية.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 . وكان اليوم اليومين الماضيين شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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