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منوعات

هاشتاج "اليوم الأخير" يحتل صدارة تويتر

الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:59 ص
صدى البلد
جهاد سيد
أطلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج بعنوان "اليوم الأخير"، في إشارة إلى اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2018، ليحتل صدارة تريند تويتر اليوم.

ونشر رواد "تويتر" صورا من داخل اللجان الانتخابية التى شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018. وكان قد شهدا اليوم الأول والثاني إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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