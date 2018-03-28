ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

طابور ممتد من السيدات أمام لجنة مدرسة التوفيقية بشبرا..فيديو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 11:01 ص
صدى البلد
شهدت مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بشبرا التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية، إقبالا كثيف من السيدات في الساعات الأولى من صباح اليوم الثالث من أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية.

واصطفت السيدات في طابور ممتد أمام اللجنة في انتظار حلول دورهن للمشاركة في التصويت، وسط تكثيف أمني.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 . وكان اليوم اليومين الماضيين شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب

ترشيحاتنا

الشاطر: رمضان صبحي يرفض العودة للنادي الأهلي في الوقت الحالي.. فيديو

ذوو الاحتياجات الخاصة ينظمون مسيرة تأييد للسيسي أمام مدرسة عمر بن العاص بالسلام.. فيديو

إقبال كبير من المواطنين مع بداية فتح اللجان الانتخابية بالأقصر.. صور

طريقة سهلة لتخزين الثوم فى ثوان .. فيديو

شاهد.. "طوابير" الناخبين أمام لجان الجامعة العمالية

الصحف الألمانية تسخر من فوز البرازيل

لأول مرة.. ميلانيا ترامب تخرج عن صمتها وترد على نجمة الإباحية «ستورمي دانيلز»

تعرف على حكم الشرع في الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب

أحمد شوبير يوجه رسالة لـ"كوبر" قبل المونديال

خالد الغندور يكشف عن الهيكل الرئيسي لمنتخب مصر في المونديال.. فيديو

لا تتخلصي من نوى التمر لفائدة لن تخطر ببالك

تعرفي على الطريقة الصحيحة لحفظ الثوم في «الفريزر»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطفال «السيدة زينب» يلتقطون صورا تذكارية مع أفراد الجيش.. صور

مريضة بـ«جلطة» تصر على النزول بالإسعاف للتصويت فى الانتخابات.. صور

مسن وزوجته : "جينا ننتخب الريس وربنا يعينه على الحمل التقيل"..صور

إقبال كبير من المواطنين مع بداية فتح اللجان الانتخابية بالأقصر.. صور

بالأرقام والصور.. 8 محترفين مصريين في إنجلترا سجّلوا 45 هدفاً وصنعوا 24 خلال الموسم الجاري

فيديو

ذوو الاحتياجات الخاصة ينظمون مسيرة تأييد للسيسي أمام مدرسة عمر بن العاص بالسلام.. فيديو
جابر القرموطي يرتدي تي شيرت «شكرا للست المصرية» ويؤكد: الرئيس كسب الرهان.. فيديو
على نغمات "بشرة خير".. ناخبو مدرسة "طبري الشروق" يحتفلون بالعرس الديمقراطي.. فيديو
الخولى: حادث الاسكندرية الإرهابى ساعد على حشد الناخبين..فيديو
انتخابات الرئاسة.. «عمليات الوزراء» تتواصل مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

ﺗﺼﻮﻳﺖ