ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ مطروح يحفز المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأربعاء 28/مارس/2018 - 11:03 ص
صدى البلد
نور محمود
اكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن جميع اللجان الانتخابية فتحت أبوابها فى موعدها بحضور القضاة المشرفين ومندوبى اللجان والمرشحين.

وشدد "أبو زيد" على ضرورة المشاركة الإيجابية لأبناء مطروح وحرصهم على المساهمة في تقرير مستقبل البلاد في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المشاركة المتنوعة لمختلف الفئات العمرية من شباب ونساء وأطفال ورجال وكبار السن.

يذكر ان عدد الناخبين في مطروح 272 ألفا و397 صوتا انتخابيا على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية، موزعة على 149 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد المراكز الانتخابية والمقرات 145 لجنة ومقر.

وستغلق صناديق الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية في الداخل، اليوم الأربعاء، استعدادا لعملية فرز الأصوات.

وتجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة عدد من منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، حيث سيختار الناخبون المصريون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 من سيحكم البلاد على مدى السنوات الأربع القادمة ويحقق آمالهم المشروعة، وستعلن النتيجة بعد الانتهاء من فرز الأصوات الثاني من أبريل المقبل، إذا لم يكن هناك جولة إعادة.

ويتنافس في تلك الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورمزه النجمة، والمهندس موسى مصطفى موسى ورمزه الطائرة.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

ترشيحاتنا

ذوو الاحتياجات الخاصة ينظمون مسيرة تأييد للسيسي أمام مدرسة عمر بن العاص بالسلام.. فيديو

شاهد.. "طوابير" الناخبين أمام لجان الجامعة العمالية

بث مباشر.. بدء اليوم الأخير لتصويت المصريين في انتخابات مصر 2018

احتشاد الناخبات على «تسلم الأيادي» أمام لجنة عزيز أباظة في ثالث أيام الانتخابات..فيديو

خالد الغندور يكشف عن الهيكل الرئيسي لمنتخب مصر في المونديال.. فيديو

طريقة سهلة لتخزين الثوم فى ثوان .. فيديو

اعتقال «أمير الصحراء» في تنظيم داعش

مستشار المفتى: شرب الخمر لا ينقض الوضوء ولا يجوز لولي أمر الفتاة أن يجبرها على الزواج.. ومن يحرمون العمل في البنوك يتكلمون عنه من الخارج ولا يفهمون طبيعته

«شوبير» يدافع عن هذا اللاعب بعد خسارة مصر أمام اليونان

الجبير: إيران وراء هجمات الصواريخ الحوثية.. وللسعودية حق رد العدوان

شاهد.. سيرين عبدالنور مع والدتها في ظهور نادر

على نغمات "بشرة خير".. ناخبو مدرسة "طبري الشروق" يحتفلون بالعرس الديمقراطي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطفال «السيدة زينب» يلتقطون صورا تذكارية مع أفراد الجيش.. صور

مريضة بـ«جلطة» تصر على النزول بالإسعاف للتصويت فى الانتخابات.. صور

مسن وزوجته : "جينا ننتخب الريس وربنا يعينه على الحمل التقيل"..صور

إقبال كبير من المواطنين مع بداية فتح اللجان الانتخابية بالأقصر.. صور

بالأرقام والصور.. 8 محترفين مصريين في إنجلترا سجّلوا 45 هدفاً وصنعوا 24 خلال الموسم الجاري

فيديو

ذوو الاحتياجات الخاصة ينظمون مسيرة تأييد للسيسي أمام مدرسة عمر بن العاص بالسلام.. فيديو
جابر القرموطي يرتدي تي شيرت «شكرا للست المصرية» ويؤكد: الرئيس كسب الرهان.. فيديو
على نغمات "بشرة خير".. ناخبو مدرسة "طبري الشروق" يحتفلون بالعرس الديمقراطي.. فيديو
الخولى: حادث الاسكندرية الإرهابى ساعد على حشد الناخبين..فيديو
انتخابات الرئاسة.. «عمليات الوزراء» تتواصل مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

ﺗﺼﻮﻳﺖ