محافظ مطروح يحفز المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.



اكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن جميع اللجان الانتخابية فتحت أبوابها فى موعدها بحضور القضاة المشرفين ومندوبى اللجان والمرشحين.وشدد "أبو زيد" على ضرورة المشاركة الإيجابية لأبناء مطروح وحرصهم على المساهمة في تقرير مستقبل البلاد في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المشاركة المتنوعة لمختلف الفئات العمرية من شباب ونساء وأطفال ورجال وكبار السن.يذكر ان عدد الناخبين في مطروح 272 ألفا و397 صوتا انتخابيا على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية، موزعة على 149 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد المراكز الانتخابية والمقرات 145 لجنة ومقر.وستغلق صناديق الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية في الداخل، اليوم الأربعاء، استعدادا لعملية فرز الأصوات.وتجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة عدد من منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، حيث سيختار الناخبون المصريون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 من سيحكم البلاد على مدى السنوات الأربع القادمة ويحقق آمالهم المشروعة، وستعلن النتيجة بعد الانتهاء من فرز الأصوات الثاني من أبريل المقبل، إذا لم يكن هناك جولة إعادة.ويتنافس في تلك الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورمزه النجمة، والمهندس موسى مصطفى موسى ورمزه الطائرة.