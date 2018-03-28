وزير خارجية باكستان يطالب بالضغط على "طالبان" للانضمام لعملية السلام

أكد وزير الخارجية الباكستاني خواجة آصف أن "جلب" حركة طالبان إلى طاولة المفاوضات وإرساء قواعد الأمن والاستقرار في أفغانستان هى مسئولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي.



وقال آصف - خلال كلمة ألقاها في مؤتمر طشقند للمصالحة الأفغانية المنعقد بأوزباكستان، الذي نقلته قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم /الأربعاء/ - إن هناك حاجة لضغط جماعي على طالبان لنبذ العنف والانضمام لعمية السلام، مشيرا إلى أن بلاده طالما أكدت ضرورة التوصل إلى حل للصراع الدائر في أفغانستان عبر التسوية السياسية.



وأعرب عن قلقه إزاء انتشار عناصر تنظيم داعش في المنطقة، وظاهرة زيادة انتاج المخدرات في أفغانستان، مشددا على ضرورة الاتفاق على نهج إقليمي لاحلال السلام المستدام والاستقرار في أفغانستان والمنطقة برمتها.



وأكد آصف - مجددا - دعم باكستان لخطة السلام والمصالحة الوطنية التي أعلن عنها الرئيس الأفغاني أشرف غاني، وعرضه لإجراء محادثات سلام مع طالبان في إطار عملية يقودها الأفغان.



وأكد الوزير الباكستاني ضرورة تعاون أفغانستان مع جيرانها لمنع حركة الارهابيين والشبكات الاجرامية عبر الحدود.