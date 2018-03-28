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منوعات

مسلسل وثائقي جديد عن لاعب الجولف الشهير تايجر وودز

الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:59 ص
صدى البلد
رويترز
قالت شركة جيجسو للإنتاج الفني إن المخرج أليكس جيبني سيتناول حياة لاعب الجولف الأمريكي الشهير تايجر وودز في مسلسل وثائقي يستند إلى كتاب جديد عن سيرة هذا اللاعب الذي حصل على 14 لقبا في بطولات كبرى.

وسيستخدم جيبني، الحائز على جائزة أوسكار، كتاب (تايجر وودز) الذي كتبه الصحفيان جيف بنديكت وآرمن كيتيان وصدر أمس الثلاثاء، كأساس يبني عليه المسلسل الوثائقي.

ولم تقرر شركة جيجسو موعد البدء في إنتاج المسلسل ولم تحدد أيضا الموزع.

ويعد وودز (42 عاما) أعظم لاعب جولف في جيله، وهو متحفظ إلى حد كبير بشأن حياته الشخصية ويهتم بشدة بصورته العامة. وهو الآن في مرحلة عودة جديدة من الإصابة.

ولم يتحدث وودز مع كاتبي سيرته الذاتية لكنه سمح لطبيب العلاج الطبيعي الخاص به بالتحدث معهما.

والكتاب، الذي نشرته شركة سايمون اند شوستر للنشر التابعة لشبكة (سي.بي.إس) الإعلامية، على قائمة موقع أمازون لأفضل 40 كتابا مبيعا وتلقى حتى الآن تقييمات إيجابية.

ويتناول الكتاب حياة وودز منذ كان طفلا نابغة منطويا على نفسه وتخضع تفاصيل حياته لتنظيم شديد، إلى أن أصبح يمثل ظاهرة تسويقية عالمية. كما يتطرق إلى انهيار شعبيته في منتصف حياته المهنية بسبب سلسلة علاقات وإصابات أضرت بصورته وأدائه.

وتشمل أعمال جيبني المسلسل القصير (ذا لومينج تاور) الذي عرضته شبكة هولو التلفزيونية والفيلم الوثائقي (جوينج كلير) في عام 2015 الذي يتناول مذهب الساينتولوجي من إنتاج شبكة (إتش.أو.بي) التلفزيونية.

وفاز جيبني بجائزة الأوسكار في 2008 عن فيلمه الوثائقي (تاكسي تو ذا دارك سايد) الذي يتعلق بالحرب في أفغانستان.

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