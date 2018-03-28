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أخبار البلد

أطفال «السيدة زينب» يلتقطون صورا تذكارية مع أفراد الجيش.. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 11:04 ص
صدى البلد
علا أحمد
التقط مجموعة من الأطفال أمام لجنة الطليعية فى منطقة السيدة زينب، صورا تذكارية مع أفراد الجيش، وسط حالة عارمة من البهجة والسرور بالأجواء الانتخابية فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2018.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018. وكان قد شهدا اليوم الأول والثاني إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
أطفال «السيدة زينب» يلتقطون صورا تذكارية مع أفراد الجيش.. صور
أطفال «السيدة زينب» يلتقطون صورا تذكارية مع أفراد الجيش.. صور
أطفال «السيدة زينب» يلتقطون صورا تذكارية مع أفراد الجيش.. صور

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أطفال «السيدة زينب» يلتقطون صورا تذكارية مع أفراد الجيش.. صور

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