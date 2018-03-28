إسلام الغزولي: السيسي الأقدر على قيادة المرحلة الحالية.. و"المصريين الأحرار" يستهدف دعم الدولة

قال إسلام الغزولي، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، ومستشار رئيس الحزب لشئون الشباب، إن الحزب الذي نشأ عام 2011، نجح خلال فترة وجيزة أن يصبح الحزب رقم واحد في مصر وهو ما ظهر خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة حيث حصد أعلى نسبة مقاعد حزبية داخل البرلمان، لافتا إلى أنه تم الدفع بـ60 شاب وشابة في الانتخابات إيمانا من الحزب بدور الشباب في المجتمع والمشهد السياسي.



وأكد الغزولي خلال لقائه في برنامج "موعد مع الرئيس" على فضائية النهار، أن منهجية الحزب تعتمد على دعم تثبيت أركان الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الحزب لا يهتم بالدفع بمرشح رئاسي بقدر اهتمامه بدعم الدولة المصرية وهو ما ظهر في أسبقية مناشدة الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لولاية ثانية من منطلق الإيمان بدوره الوطني وما يقوم به من مجهودات ضخمة لبناء الدولة المصرية الحديثة كما أنه الأقدر على قيادة المرحلة الحالية.



وأوضح مستشار رئيس "المصريين الأحرار" لشئون الشباب، أن دفع الحزب بمرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة 2022 يتوقف على طبيعة المشهد السياسي في ذلك الوقت، مؤكدا أن الحزب يعمل حاليا على إعداد الشباب للانتخابات المحلية كخطوة أولية فالحزب لا يستبق الأحداث ويخطو بخطوات ثابتة ومستقرة.



واستعرض الغزولي، جهود الحزب في الانتخابات الرئاسية الحالية، موضحا أن أمانة الشباب أطلقت هاشتاج "+18" لتوعية الناخبين الذين يدلون بأصواتهم لأول مرة والبالغ عددهم 9 ملايين شاب بلغوا السن القانوني للانتخاب مؤخرا، وهاشتاج آخر لحث المصريين على النزول والمشاركة الانتخابية.



وأكد الغزولي أن الحزب يركز على المواطن البسيط بجانب تركيزه على التحديات التي تواجه الدولة سواء كانت داخلية أو خارجية، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا على تكثيف التفاعل مع المواطن المصري بالشارع بعيدا عن المكاتب المغلقة.



وتابع : "الحزب لديه أمانات في كافة المحافظات يسعى من خلالها إلى خدمة المواطن وتحقيق دور الحزب على أرض الواقع و المصريون أصبحوا أكثر وعيا وفطنة ويعوا جيدا دور الأحزاب وإن لم يتمكن الحزب من التفاعل مع المواطنين في الشارع لن ينجح سياسيا".



كما أشار إلى أن الحزب لم تغيب عنه الرؤية العربية والإفريقية نظرا لما تمثله تلك البلدان لدوائر الأمن القومي المصري وهو الأمر الذي دعى الحزب إلي إنشاء أمانة خاصة بالشئون العربية والإفريقية وأوكل رئاستها لأحد كوادره الشابة كما أنه يعتزم تأسيس معهد الدراسات والبحوث الإستراتيجية لإعداد كوادر جديدة مدربة ويمكن الاعتماد عليها في المستقبل القريب.