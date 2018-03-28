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أخبار العالم

روسيا: موقفنا تجاه الشعب البريطاني لا يزال إيجابيا رغم التوترات

الأربعاء 28/مارس/2018 - 11:00 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكدت السفارة الروسية في المملكة المتحدة أن موقف روسيا من الشعب البريطاني لا يزال إيجابيا رغم التوترات السياسية والخلافات التي أثارتها سياسة لندن.

وذكرت السفارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء، - أن موظفي السفارة الروسية علموا أنه تم تحذير بعض الطلاب البريطانيين الذين يخططون لزيارة روسيا من "احتمالية مواجهة مشاعر معادية للبريطانيين أو مضايقات بسبب جنسيتهم".

وجاء في البيان "تود السفارة أن توضح أنه على الرغم من التوترات السياسية والخلافات التي سببتها السياسات العدائية لحكومة المملكة المتحدة، فإن الموقف الروسي تجاه الشعب البريطاني لا يزال إيجابيًا ومضيافًا".

وأضاف البيان "نرحب بالبريطانيين في روسيا في إطار الرحلات السياحية والتبادل الثقافي، كطلاب أو رجال أعمال وبالطبع كضيوف في كأس العالم"، ودعاهم للمجيء إلى روسيا واكتشاف الفرق بين ما تصوره المملكة المتحدة عن روسيا وماهيتها في الواقع".

تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم من 14 يونيو إلى 15 يوليو 2018، حيث تقام المباريات على 12 ملعبا في 11 مدينة.

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