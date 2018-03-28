عمليات التنمية المحلية: انتظام التصويت فى لجان المحافظات

رصدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية فتح لجان الاقتراع أمام الناخبين بكافة المحافظات في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية وانتظام عملية التصويت فى مختلف اللجان وعدم وجود أي معوقات تعوق تصويت المواطنين.



وأجرى اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية عددًا من الاتصالات الهاتفية مع بعض المحافظين للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل كافة المعوقات التي تظهر وتؤثر على سير العملية الانتخابية.



وأشار تقرير غرفة العمليات إلى توفير كافة الترتيبات اللازمة للتيسير على المواطنين.



وتقوم الغرفة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات لتذليل أي عقبات، كما يتم التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.