انطلاق فعاليات اليوم الثالث للبطولة الإفريقية للناشئين والشباب لرفع الأثقال



بدات منذ قليل فعاليات اليوم الثالث من البطولة الافريقية للناشئين والشباب والمؤهلة لدورة الألعاب بالارجنتين 2018.



وبدات منافسات اليوم علي وزن 77 ك رجال حيث يشارك من مصر اللاعبان عبد الله جلال ومحمد عبد الحي، وتليها منافسات السيدات علي وزن 69ك حيث تشارك البطلة المصرية سارة سمير واللاعبة رانيا عزت



الجدير بالذكر ان البطولة مقامة علي الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 26 الي 29 مارس 2018 ويشارك فيها 12 دولة افريقية هم الجزائر، بتسوانا، الكونغو، ليبيا، مدغشقر، موريشيوس، سيشل، جنوب افريقيا، تونس، اوغندا بالإضافة الي مصر البلد المنظمة.