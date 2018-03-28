دييجو كوستا يدافع عن ميسي بعد الهزيمة من اسبانيا بسداسية

دافع الاسباني دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد عن ليونيل ميسي نجم برشلونة، وذلك بعد هزيمة الأرجنتين المهينة أمام اسبانيا وديا أمس الثلاثاء بسداسية مقابل هدف.



وقال كوستا - في تصريحات نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية -" في الأرجنتين ينتقدون ميسي كثيرا، لكن من الواضح أنه عندما لا يكون على أرض الملعب، تكون الأمور مختلفة تماما..لاعب كبير مثل ميسي، لا يجب انتقاده".



وكان ميسي قد غاب عن صفوف المنتخب الأرجنتيني في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الاسبانية مدريد بسبب الإصابة.



يذكر أن دييجو كوستا سجل الهدف الأول لاسبانيا في شباك الأرجنتين ليفتح الطريق أمام الماتادور لتحقيق فوز كاسح.