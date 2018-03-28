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رياضة

الصحف الألمانية تسخر من فوز البرازيل

الأربعاء 28/مارس/2018 - 11:04 ص
صدى البلد
أ ش أ
اهتمت الصحف الألمانية الصادرة اليوم /الأربعاء/ بهزيمة منتخب المانشافت الألماني أمام البرازيل، بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما أمس على الملعب الأولمبي في برلين.

وسخرت صحيفة "فوسبال بيلد" من خسارة ألمانيا، إذ كتبت: "الآن أصبحت 7-2"، في إشارة إلى انتصار الماكينات على السيليساو بنتيجة 7-1 الشهيرة، في نصف نهائي مونديال 2014.

وتحدثت الصحيفة كذلك عن خضوع مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ وألمانيا لاختبار المنشطات رغم أنه بدأ للتو تدريبات الركض، مشيرة إلى دهشة اللاعب من توقيت خضوعه لهذا الاختبار.

وأبرزت الصحيفة نتائج المباريات الودية الأخرى معنونة: "مبابي يسجل هدفين في فوز فرنسا على روسيا (3-1)، وهدف فاردي لم يكن كافيا لإنجلترا أمام إيطاليا (1-1)".

وكشفت الصحيفة عن مفاجأة في مفاوضات النادي البافاري مع توماس توخيل، إذ قالت: "لاعبو بايرن عارضوا مجيء توخيل".
وقالت الصحيفة إن هناك شكًا حول قدرة ماركو رويس، نجم دورتموند على اللحاق بمواجهة بايرن ميونخ في الكلاسيكو الألماني السبت المقبل، ضمن منافسات البوندسليجا.

ويعاني رويس من إصابة في الفخذ وغاب عن المباراة الأخيرة لدورتموند في البوندسليجا أمام هانوفر، إلا أنه بدأ التدريب بشكل منفرد حاليا.

من جانبها، سلطت صحيفة "فاز" الضوء على إيقاف سلسلة اللاهزبمة للمنتخب الألماني بعد الخسارة من البرازيل والتي امتدت 22 مباراة.

وفي سياق آخر، تصدرت صور كل من نيكو كوفاتش ورالف هازنهاتل ولوسيان فافر، مدربو آينتراخت فرانكفورت ولايبزيج ونيس على الترتيب، غلاف صحيفة "سبورت بيلد"، التي قالت: "من يمكنه تدريب البايرن؟".

كما أجرت الصحيفة حوارًا مع كلاس يان هونتيلار، نجم شالكه السابق، والذي أبدى خلاله دهشته من مستويات الأزرق الملكي هذا الموسم، بعد احتلالهم لوصافة البوندسليجا حتى الآن.

كما ركزت الصحيفة على معركة الهبوط في البوندسليجا، والدائرة بين أندية ماينز وفولفسبورج وكولن وهامبورج، قبل 7 جولات من النهاية.

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