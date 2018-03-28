رئيس هيئة قضايا الدولة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة الأورمان النموذجية بالدقي.



وأكد "خليل" في تصريح عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات - أنه حرص على المشاركة في العملية الانتخابية، إعمالا لحقه الدستوري في الانتخاب، وإيمانا بأهمية هذه الخطوة في مسيرة تنمية وبناء الوطن وتعزيز استقراره، داعيا الناخبين إلى المشاركة القوية والفاعلة في ضوء أهمية المرحلة الحالية من عمر البلاد، وبما يسهم في صناعة المستقبل لجميع أفراد فئات وأطياف المجتمع.