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محافظات

أحد أنصار موسى مصطفى موسى في المنوفية: أؤيده لأنه لم يترك السيسي بمفرده «صور»

الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:40 م
صدى البلد
محمد احمد
قال محمود نصر السيد، صاحب التوكيل الوحيد في مركز شبين الكوم محافظة المنوفية للمرشح موسى مصطفى موسى، اليوم الأربعاء، إنه وقف مع المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى ردًا للجميل لأنه رفض أن يترك الرئيس عبد الفتاح السيسي بمفرده في الانتخابات الرئاسية، وحسّن من صورة مصر أمام العالم الخارجي.

وأضاف "السيد" أن المرشح موسى مصطفى "صِعب عليه"، وتواصل معه عبر صفحته بـ"فيس بوك" وحرر له توكيلا للوقوف معه في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن عدد توكيلات المرشح بالمحافظة ٥ فقط.

وأكد أن الجميع تخلى عن المسئولية السياسية والمشاركة لوضع مصر والرئيس السيسي في "مأزق" وموسى رد الجميل للسيسي ووقف معه، موضحا أن مرشحه رجل مخلص لبلده ووطنه.

فيما رفض صاحب توكيل موسى الإفصاح عن مرشحه داخل الصندوق الانتخابي، قائلا "دي حاجة بيني وبين نفسي"، مطالبًا الأهالي بالنزول والمشاركة في الانتخابات بكثافة.
أحد أنصار موسى مصطفى موسى في المنوفية: أؤيده لأنه لم يترك السيسي بمفرده «صور»
أحد أنصار موسى مصطفى موسى في المنوفية: أؤيده لأنه لم يترك السيسي بمفرده «صور»
أحد أنصار موسى مصطفى موسى في المنوفية: أؤيده لأنه لم يترك السيسي بمفرده «صور»

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