ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

دينا ثروت: السيسي أمامه الصهاينة والأمريكان وقطر .. " انزل وشارك".. فيديو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:41 م
صدى البلد
سمر سعد
حثت الإعلامية دينا ثروت الجمهور المصرى على النزول للانتخابات فى اليوم الأخير.

وبثت فيديو من خلال موقع "صدى البلد"، قالت من خلالها: " انها نزلت للانتخابات وأدلت بصوتها للرئيس عبد الفتاح السيسى".

واستنكرت دينا الاشخاص الذين قاطعوا الانتخابات بحجة ان الرئيس السيسى سيفوز لأن أمامه مرشح واحد فقط، مضيفة أن هذا الامر غير صحيح فالسيسى امامه الصهاينة والامريكان والإخوان وقطر وداعش.

وتابعت: "الا تتذكروا كم المعاناة وقت الاخوان والا تتذكروا وجود اللجان الشعبية وعدم وجود اى امان فى الشوارع فى الماضى عكس اليوم نستطيع ان نعود لمنازلنا 3 و4 فجرا" .

وقالت دينا للجمهور: "لازم ننزل وننتخب ولازم نكون ايد واحدة لازم ندعم بعض ، ونزولكم فى المشاركة للانتخابات خطوة ايجابية لكى تقف مصر على ارض صلبه".

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 . وكان اليوم اليومين الماضيين شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

ترشيحاتنا

قرار عاجل من عبدالله السعيد قبل العودة إلى تدريبات الأهلى

عروسان يصوتان فى الانتخابات الرئاسية قبل عقد قرانهما بشرم الشيخ.. صور

أول تعليق من مارادونا بعد سداسية إسبانيا بمرمى الأرجنتين

«الخارجية»: رصدنا محاولات مستميتة من الإعلام الغربي لتشويه الانتخابات الرئاسية.. فيديو

صحيفة بريطانية: بوتين في خطر.. الروس يتظاهرون ويطالبونه بالاستقالة.. فيديو

كوب من هذا المشروب يخلصك من الغازات وسموم الجسم

الزمالك يسعى لضم مهاجم الأهلي خلال الفترة القادمة

فتيات يحتفلن بالانتخابات في مدرسة الطبرى بالشروق.. فيديو

دينا ثروت: السيسي أمامه الصهاينة والأمريكان وقطر .. " انزل وشارك".. فيديو

شاهد.. مرتضى منصور يجرى لقاءات طريفة مع المواطنين عن الانتخابات

اعتقال «أمير الصحراء» في تنظيم داعش

أزمة صحية كبيرة تضرب هيكتور كوبر بعد مواجهة اليونان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على لجان القناطر فى اليوم الثالث للانتخابات..صور

استلهمي إطلالتك في يوم زفافك من فستان دارين حداد

بلوزات الـoff shoulder موضة صيف 2018

الحاجة سهير 75 سنة : " انتخبت السيسي عشان بيوقف البلد على رجليها .. وبقوله كمل إحنا معاك".. صور

أطفال «السيدة زينب» يلتقطون صورا تذكارية مع أفراد الجيش.. صور

فيديو

دينا ثروت: السيسي أمامه الصهاينة والأمريكان وقطر .. " انزل وشارك".. فيديو
ناخب فى عين شمس:ربنا ينصرك يا سيسي احنا معاك قلبا وقالبا..فيديو
شاهد.. ناخبة بالغربية تذهب إلى لجنتها في سيارة إسعاف للإدلاء بصوتها
جيهان السادات لرؤوس الإرهاب: «موتوا بغيظكم».. فيديو
شاهد .. اصطفاف طابور لـ « الشباب » بلجان مدينة نصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ