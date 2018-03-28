دينا ثروت: السيسي أمامه الصهاينة والأمريكان وقطر .. " انزل وشارك".. فيديو

حثت الإعلامية دينا ثروت الجمهور المصرى على النزول للانتخابات فى اليوم الأخير.



وبثت فيديو من خلال موقع "صدى البلد"، قالت من خلالها: " انها نزلت للانتخابات وأدلت بصوتها للرئيس عبد الفتاح السيسى".



واستنكرت دينا الاشخاص الذين قاطعوا الانتخابات بحجة ان الرئيس السيسى سيفوز لأن أمامه مرشح واحد فقط، مضيفة أن هذا الامر غير صحيح فالسيسى امامه الصهاينة والامريكان والإخوان وقطر وداعش.



وتابعت: "الا تتذكروا كم المعاناة وقت الاخوان والا تتذكروا وجود اللجان الشعبية وعدم وجود اى امان فى الشوارع فى الماضى عكس اليوم نستطيع ان نعود لمنازلنا 3 و4 فجرا" .



وقالت دينا للجمهور: "لازم ننزل وننتخب ولازم نكون ايد واحدة لازم ندعم بعض ، ونزولكم فى المشاركة للانتخابات خطوة ايجابية لكى تقف مصر على ارض صلبه".



وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 . وكان اليوم اليومين الماضيين شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.