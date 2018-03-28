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رياضة

اليوم .. اجتماع طارئ لاتحاد كرة اليد

الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:44 م
هشام نصر رئيس اتحاد
هشام نصر رئيس اتحاد اليد الحالى
عمرو الحلوانى
يقيم اليوم الأربعاء، مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر اجتماعًا طارئًا لمناقشة العديد من الملفات المهمة.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع ملف حل الاتحاد وفقًا لمركز التسوية والتحكيم بناءا على الطعن الذى كان قد تقدم به أحمد إيهاب النحاس المرشح السابق على منصب نائب الرئيس فى الانتخابات الأخيرة .

كما سيشهد الاجتماع مناقشة ملف المدير الفنى المقرر أن يتم تعيينه للمنتخب الأول للرجال خلفا لمروان رجب الذى تم انهاء الاتفاق معه عقب خسارة المنتخب الوطنى فى نهائى بطولة الأمم الأفريقية أمام تونس .

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