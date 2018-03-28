مواطن بـ"عربية كارو" يتفاعل مع الأغاني الوطنية أمام مدرسة بالزقازيق .. "صور"

تفاعل أحد المواطنين أثناء مرورة أمام إحدي لجان مدينة الزقازيق وهو على عربته الكارو وبمجرد سماعه الأغاني الوطنية واحتشاد المواطنين أمام اللجنة من اجل الادلاء بصوتهم مع الأغاني رافعأ علامة النصر محمسًا الواقفين من اجل الادلاء بأصواتهم في العرس الانتخابي.



وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم "الاربعاء" في آخر أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومين الأول والثاني شهدو إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أمس الاثنين 26 مارس وحتى غد الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب

