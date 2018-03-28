ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مواطن بـ"عربية كارو" يتفاعل مع الأغاني الوطنية أمام مدرسة بالزقازيق .. "صور"

الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:42 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
تفاعل أحد المواطنين أثناء مرورة أمام إحدي لجان مدينة الزقازيق وهو على عربته الكارو وبمجرد سماعه الأغاني الوطنية واحتشاد المواطنين أمام اللجنة من اجل الادلاء بصوتهم مع الأغاني رافعأ علامة النصر محمسًا الواقفين من اجل الادلاء بأصواتهم في العرس الانتخابي.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم "الاربعاء" في آخر أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومين الأول والثاني شهدو إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أمس الاثنين 26 مارس وحتى غد الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب

ترشيحاتنا

بشرى سارة من الملك سلمان لطلاب المنح الدراسية حول العالم

تعرف على موقف بعثة منتخب مصر من الانتخابات الرئاسية

"الهيئة الوطنية": حصر أسماء من لم يشاركوا في الانتخابات لتطبيق الغرامة.. فيديو

هجوم ناري من خالد بيومي على وزير الشباب ورئيس اتحاد الكرة

إيهاب جلال يدرس الاعتماد على محمد أشرف روقة في هذا المركز

البحرين تحذر قطر:توقفوا عن أحلام اليقظة واحترموا القانون الدولي

الصحف الألمانية تسخر من فوز البرازيل

رئيس بعثة المنتخب بسويسرا يستنكر "تصرف كوبر".. فيديو

جيهان السادات لرؤوس الإرهاب: «موتوا بغيظكم».. فيديو

سواريز يحذر برشلونة من مؤامرة «سان جيرمان»

شاهد.. مرتضى منصور يجرى لقاءات طريفة مع المواطنين عن الانتخابات

مسئول سعودي يكشف حقيقة وجود خلايا سرية نسائية بالمملكة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على لجان القناطر فى اليوم الثالث للانتخابات..صور

استلهمي إطلالتك في يوم زفافك من فستان دارين حداد

بلوزات الـoff shoulder موضة صيف 2018

الحاجة سهير 75 سنة : " انتخبت السيسي عشان بيوقف البلد على رجليها .. وبقوله كمل إحنا معاك".. صور

أطفال «السيدة زينب» يلتقطون صورا تذكارية مع أفراد الجيش.. صور

فيديو

دينا ثروت: السيسي أمامه الصهاينة والأمريكان وقطر .. " انزل وشارك".. فيديو
ناخب فى عين شمس:ربنا ينصرك يا سيسي احنا معاك قلبا وقالبا..فيديو
شاهد.. ناخبة بالغربية تذهب إلى لجنتها في سيارة إسعاف للإدلاء بصوتها
جيهان السادات لرؤوس الإرهاب: «موتوا بغيظكم».. فيديو
شاهد .. اصطفاف طابور لـ « الشباب » بلجان مدينة نصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ