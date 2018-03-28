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محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الطلاب بعد تصويتهم في الانتخابات.. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:46 م
رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية تستقبل الطلاب بعد تصويتهم بالانتخابات
أحمد عبد العزيز
حرص كل من الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم الأربعاء، على استقبال الطلاب المتوجهين للإدلاء بأصواتهم في العملية الإنتخابية في ختام أيامها.

وخصصت جامعة الإسكندرية، 13 أتوبيس من اتوبيساتها لتوصيل الطلاب إلى مقار لجانهم الانتخابية خلال 3 أيام التصويت.

ومن المقرر أن تتوجه الأتوبيسات لجميع مناطق محافظة الإسكندرية وذلك حرصًا من الجامعة على المشاركة الفاعلة لجميع الطلاب فى هذا العرس التاريخي.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018.

 وكان اليوم اليومين الماضيين شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الطلاب بعد تصويتهم في الانتخابات.. صور
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الطلاب بعد تصويتهم في الانتخابات.. صور
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الطلاب بعد تصويتهم في الانتخابات.. صور

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