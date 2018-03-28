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محافظات

وكيل تعليم السويس : العاملون بالمديرية شاركوا في انتخابات الرئاسة بكثافة

الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:40 م
صدى البلد
حسن غنيمة
قال عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس إن العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة والمدارس صوتوا في الانتخابات الرئاسية بكثافة.

وأشار عبد الحافظ وحيد إلى أن جميع المعلمين قاموا بالتصويت فى الانتخابات بإرادتهم الحرة، وهذا ليس غريبا عن رجال وسيدات التربية والتعليم بالمحافظة فهم دائما على قدر المسئولية.

وأكد وكيل التعليم فخور أننى أعمل مع هؤلاء الرجال والسيدات الذين تسابقوا على التواجد أمام اللجان فى الطوابير.

وتجري الإنتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأبعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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