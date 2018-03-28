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حوادث

تواجد أمني مكثف في محيط لجان الانتخابات الرئاسية بدمياط

الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:44 م
اللواء مجدى أبو العز
اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط
زينب مختار
تشهد محافظة دمياط استنفارا أمنيا من قوات الجيش والشرطة منذ صباح اليوم الاربعاء أمام جميع اللجان الانتخابية فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية بإجمالى 251 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

كما تتمركز سيارات الإسعاف أمام بعض اللجان خاصة اللجان التى تحتوى على كتل تصويتية كبيرة.

أكد اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط ، أن المصريين أرسلوا رسالة خلال ايام التصويت في الإنتخابات الرئاسية للعالم عن عظمة المصريين،وانهم أصحاب ارادة ، مشيرا الى أن إقبال الناخبين على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم يؤكد قوة الدولة المصرية واستقرارها ، ويعد أكبر دليل على الحس الوطني والصورة الحضارية للمصريين وحبهم لبلادهم.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد اللجان العامة 10 لجان عامة و251 لجنة فرعية و225 مركزا انتخابي على مستوى مراكز المحافظة الخمس "دمياط وفارسكور والزرقا وكفرسعد وكفرالبطيخ "، وأن عدد الناخبين 983947 ناخب وناخبه.

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