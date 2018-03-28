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محافظات

إقبال كثيف على لجنة "رجاك" الانتخابية في الغردقة

الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:41 م
لجان انتخابات مصر
لجان انتخابات مصر 2018
محمد الشريف
شهدت لجنة مدرسة رجاك بالغردقة، صباح اليوم الأربعاء، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، إقبالا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في السباق الرئاسي 2018.

ويبلغ عدد الناخبين في البحر الأحمر 336 ألفا و954 مواطنا، يصوتون فى 110 لجان فرعية تشرف عليها 8 لجان عامة و109 مراكز انتخابية، بينما يبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى أنحاء مصر 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية أمس الأول الاثنين في جميع المحافظات، وتستمر حتى غد الأربعاء، ويتنافس فيها المرشحان عبدالفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

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