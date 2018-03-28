إقبال متوسط من الناخبين بلجان بولاق الدكرور فى الانتخابات الرئاسية.. صور

شهدت مدرستا صفية زغلول ومصطفى كامل صباح اليوم، الاربعاء في ثالث أيام - وآخرها - من الانتخابات الرئاسية المصرية بدائرة بولاق الدكرور، إقبالا متوسطا من قبل الناخبين خاصة النساء مع انتشار أهالى المنطقة لمساعدة الناخبين من خارج المنطقة مع تعالى نغمات الاغاني الوطنية أمام اللجان.



وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 . وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.