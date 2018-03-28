فرنسا تشيع جثمان الضابط ضحية حادث «تريبس» وتعلن الحداد.. صور

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، يوما وطنيا الحداد في جميع ربوع الدولة، حيث تشيع الشرطة في باريس جثمان الضابط الفرنسي الذي قتل غدرا في محاولة لإنقاذ أرواح الرهائن في أحد محال السوبر ماركت في تريبس قرب كاركاسون الأسبوع الماضي، بجنازة رسمية مع تكريم عسكري كامل لشخصه.



وركزت وسائل الإعلام الفرنسية، اليوم على الجنازة الرسمية التي حضرها قيادات الشرطة الفرنسية لتكريم الضابط ارنولد بالترام و الذي قتل بعد تطوعه لتبادل الاماكن مع أحد الرهائن المحتجزين داخل سوبر ماركت على يد المسلح رضوان القديم في تريبس الجمعة الماضي.



ونقلت شبكات التلفزيون الفرنسي الرئيسية، مراسم تشييع جثامين الضحايا الثلاثة الآخرين لمذبحة «اكديم» وأشارت إلى أن نعش «بالترام» مغطى بالألوان الثلاثة للعلم الفرنسي، يرافقه عناصر على دراجات نارية من قوات الحرس الجمهوري.



وافاد الاعلام الفرنسي بأن جنازة «بالترام» شارك فيها 200 من رجال الشرطة الذين كانت تجمعهم صلات بالضابط الراحل خلال مسيرته، وقد تجمعوا في صمت تحت المطر لتوديعه.



وكان بالترام، البالغ من العمر 44 عاما ، أحد الضباط المحيطين بسوبر ماركت «سوبر يو» في تريبس يوم الجمعة الماضي بعد أن اقتحم «اكديم» المتجر، وقتل أحد الموظفين وعميلًا، واحتجز آخرين كرهائن.



وتخلى «بالترام» عن سلاحه وعرض أن يتم تبادله مع أحد الرهائن، وترك خط هاتفه المحمول مفتوحًا حتى تتمكن القوات الخارجية من سماع ما يحدث داخل المتجر، وعندما سمعوا طلقات نارية، اقتحمت القوات الفرنسية المحل، ما أسفر عن مقتل الإرهابي، الذي أعلن ولاءه لتنظيم «داعش».



وقد نُقل «بالترام» إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إطلاق النار عليه وطعنه، وتوفي بعد بضع ساعات.



وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منح الضابط أعلى رتبة شرف تقديرا لتضحياته.