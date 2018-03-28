محافظ سوهاج يؤكد انتظام سير العملية الانتخابية في يومها الثالث

تفقد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، لليوم الثالث على التوالي - والاخير - سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان في نطاق مركز ومدينة سوهاج.



وتفقد عبدالمنعم، اللجان بمدرسة سوهاج الفنية التجارية المشتركة، ومدرسة الدكتور طه حسين الابتدائية، واطمأن على انتظام سير الانتخابات وتوفير جميع سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية وخاصة كبار السن وذوى الاعاقة.



وأكد أن الآلاف من الناخبين أقبلوا على صناديق الاقتراع وانتظام سير العملية الانتخابية لليوم الثالث، مناشدا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الايجابية لاختيار رئيسهم، والتأكيد على عزم وإصرار الشعب المصرى لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.



وبدأ المواطنون بمختلف مدن وقرى المحافظة فى التوافد على اللجان للإدلاء بأصواتهم منذ فتح باب الاقتراع فى تمام الساعة التاسعة صباحا، حيث يبلغ عدد الناخبين بمحافظة سوهاج ممن لهم حق التصويت 2 مليون و860 ألفا و973 ناخبا.



وقال المحافظ إن جميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة انتظمت لليوم الثالث على التوالي دون حدوث أى معوقات حتى الآن، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع اللجان الفرعية بكل مركز، مشيرا إلى أنه تم توفير 100 سيارة إسعاف واطقم وقوافل طبية لتغطية جميع اللجان الانتخابية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات للتعامل مع أى حالات طارئة، مشيرا أن هناك إقبالا ملحوظا على اللجان الانتخابية بالقرى والمدن.



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

