المرأة على رأس "طوابير" الانتخابات.. كثافة أمام لجان البحيرة.. وفي الاسكندرية يحتفلن بـ"الزغاريد".. وبـ"بورسعيد" يتصدرن المشهد .. صور

كثافة للسيدات أمام لجان أبو الشقاف بالبحيرة

سيدات الإسكندرية يحتفلن بالزغاريد أمام لجان انتخابات الرئاسة

المرأة تتصدر المشهد بالانتخابات الرئاسية في بورسعيد



تصدرت السيدات طليعة المشهد الإنتخابي في اليوم الثالث والاخير للانتخابات الرئاسية، وشهدت اللجنة الانتخابية بمدرسة كوم الشقاف بمركزحوش عيسى إزدحاما شديدا للمرأة الريفية للإدلاء بصوتها الانتخابى بالانتخابات الرئاسية لعام 2018 حيث اصطفت السيدات امام اللجنة فى إنتظار دورها للإدلاء بصوتها الإنتخابى.



وفتحت اللجان أبوابها صباح ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 . وكان اليوم الأول شهد إقبالا محدودا فيما شهد اليوم الثانى اقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وفي الاسكندرية، خرجت سيدات الإسكندرية منذ الصباح الباكر للمشاركة فى التصويت فى اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، وشهدت اللجان احتفالات للسيدات بالزغاريد.



كانت لجان الانتخابات بمحافظة الإسكندرية فتحت أبوابها أمام الناخبين فى تمام الساعة التاسعة صباحا ، وشهد عمليات التصويت انتظاما فى أغلب اللجان ، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة .



في بورسعيد، واصل أهالي بورسعيد التوافد الى مقرات اللجان الانتخابية منذ التاسعة صباح اليوم الأربعاء 28 مارس ثالث أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية.



واستمرت المرأة في تصدر المشهد يليها كبار السن وتحدي الإعاقة رغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة اليوم.



وواصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جولاته المكوكية على القطاعات المختلفه بالمحافظة لحث من يشارك على النزول والتصويت كواجب وطني.



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.