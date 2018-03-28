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أخبار العالم

العبادي: العراق يريد أن يبقى بعيدا عن الصراع بين أمريكا وإيران

الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:38 م
صدى البلد
ا ش ا
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم /الأربعاء/، أن العراق يريد أن يبقى بعيدا عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن أمله في ألا تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران .

وقال العبادي - خلال مؤتمر للطاقة في بغداد حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) - " إن العراق يريد أن ينأى بنفسه عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ويريد تحقيق توازن في علاقاته مع واشنطن ومع طهران".

واعتبر أن هذه السياسة تصب في صالح بغداد، مؤكدا أن بغداد تنأى بنفسها عن التوتر بين إيران والولايات المتحدة .
وعقد اليوم (منتدى العراق للطاقة 2018) في بغداد، بحضور الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو وشخصيات عربية وعالمية.

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