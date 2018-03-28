روسيا تطالب بريطانيا بإثبات أن عملاء لندن لم يسمموا سكريبال

طالبت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء لندن بإثبات أن العملاء البريطانيين لم يسمموا عميلا روسيا مزدوجا سابقا في انجلترا، وقالت إنها في غياب هذا الإثبات ستعتبر الواقعة اعتداء على حياة مواطنين روس.



وتدهورت العلاقات بين لندن وموسكو بشدة منذ تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في سالزبري. وتقول بريطانيا إن اللوم يقع على روسيا في الهجوم، لكن موسكو تنفي أي ضلوع فيه.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "يقودنا تحليل لكل الملابسات... إلى التفكير في ضلوع محتمل لأجهزة المخابرات البريطانية فيه (التسميم)".



وأضاف البيان "إذا لم يُقدم دليل مقنع يثبت العكس للجانب الروسي فسنعتبر أننا نتعامل مع اعتداء على حياة مواطنينا نتيجة لتحريض سياسي كبير".