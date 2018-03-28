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أخبار العالم

«الاستخبارات الروسية»: طرد الدبلوماسيين عمل استفزازي وسنرد بحزم

الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:41 م
صدى البلد
ا ش ا
قال مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، اليوم الأربعاء، إن طرد الدبلوماسيين الروس "عمل استفزازي واضح من قبل الغرب"، متوعدا بـ"الرد بحزم" على هذا الأمر.

وأوضح ناريشكين - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن من بين ممثلي البعثات الدبلوماسية الروسية الذين طردوا، ضباطا للاستخبارات الخارجية، لكن عددهم قليل، وكانوا يقومون بتوفير أمن السفارات الروسية.

وشدد على أنه لدى الاستخبارات الخارجية أدوات واسعة النطاق لإجراء نشاط استخباراتي يضمن حل المهام الموكلة "لحماية مصالح دولتنا ومواطنينا في أي مكان في العالم".

وكانت 23 دولة، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، و16 دولة من الاتحاد الأوروبي، قد أعلنت - يوم الإثنين الماضي - عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وذلك على خلفية "تسميم" العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرجي سكريبال في بريطانيا.

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