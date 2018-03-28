الآلاف من عمال «غزل المحلة» يشاركون في مسيرة لدعم السيسي .. (صور)

شهدت شوارع وميادين مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم الأربعاء خروج الآلاف من عمال شركة غزل المحلة، في مسيرة شعبية خرجت من أبواب الشركة بشارع الإنتاج لدعم وتأييد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة وحث زملائهم العمال على النزول والوقوف في طوابير للمشاركة في سباق الإنتخابات الرئاسية.



وردد المشاركون فى المسيرة من العمال هتافات تحيا مصر .. كلنا إيد واحدة وعمال هنبني بلدنا مصر " و"انزل .. شارك .. صوتك فى قلب كل خاين " و"بنحبك يا السيسي .. وكلنا معاك من أجل مصر" كما حملوا ولافتات وأعلام كتب عليها " تحيا مصر أم الدنيا ... عمالنا هيبنوا معك يا السيسي الوطن" و"شارك وأنزل .. بصوتك تبني بلدك وكلنا مع مصر".



وتقدم المسيرة كل من الدكتور ناجح فياض المفوض العام لشركة غزل المحلة والسيد رمضان النقابي العمالي وعدد من القيادات العمالية كما أعلنوا جميعا دعمهم وتأييد لـ"السيسي " فى سباق الانتخابات الرئاسية.