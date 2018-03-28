أميتاب باتشان معمر يسعى لتحقيق رقم قياسي في فيلمه الجديد

يلعب النجم أميتاب باتشان دور مسن هندي يبلغ من العمر 102 عاما ويسعى إلي كسر الرقم القياسي الذي حققه معمر صيني كأكبر الرجال عمرا على قيد الحياة وذلك في فيلم "102 نوت أوت".



وذكر موقع "ذا إنديان اكسبريس" أن الإعلان التشويقي للعمل الفني كشف المزيد من التفاصيل عن الفيلم الذي يدور حول علاقة غير عادية بين أب وابنه ، فباتشان يجسد والد لرجل في الخامسة والسبعين من عمره.



وظهر باتشان في الإعلان، الذي طرح مؤخرا وتبلغ مدته حوالي ثلاث دقائق فقط، في إطار كوميدي ، فعلى الرغم من أنه مسن إلا أنه مازال يتمتع بروح شابة ويتطلع إلى أن يعيش 16 عاما ليتخطى الرقم القياسي الخاص بالمعمر الصيني.

يذكر أن ريشي كابور يظهر في دور الابن بالفيلم المقرر طرحه بدور السينما في الرابع من مايو المقبل.

