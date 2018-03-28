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محافظات

محافظ سوهاج: إقبال من الناخبين على لجان مدينة دار السلام

الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:42 م
لجان انتخابات مصر
لجان انتخابات مصر 2018
إسلام رياض
قال الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن 59 لجنة فرعية بمركز دار السلام قد استأنفت العمل لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم لليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2018 منذ فتح باب الاقتراع فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، مؤكدًا على انتظام سير العملية الانتخابية ووجود إقبال كبير من الناخبين.

وأوضح لطفى محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام ان 234 ألفا و158 من ابناء دار السلام مسجلون بكشوف الانتخابات ويحق لهم التصويت، موزعين على 59 لجنة فرعية، وأن الوحدة المحلية قامت بتوفير كافة سبل الراحة للتيسير على المواطنين، حيث تم توفير أماكن انتظار ومظلات لحماية الناخبين من اشعة الشمس، والتنسيق التام مع القوات المسلحة والشرطة لليوم الثالث على التوالي وجميع الاجهزة المعنية لتوفير الاجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية.

وتجري الإنتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأبعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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