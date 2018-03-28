مريض يدلي بصوته على «ترولي» في المنوفية .. «صور»

حرص مريض مسن غير قادر على الحركة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، في آخر أيام الانتخابات الرئاسية.



واصطحبته زوجته إلى اللجنة بمركز منوف وساعدته قوات الشرطة في الوصول إلى المقر الانتخابي والدخول إلى اللجنة للتصويت.



وتستمر عملية التصويت علي مدار اليوم الثالث واستقبال اللجان الانتخابية للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية على مستوى مدن وقرى المحافظة بإجمالي 596 لجنة فرعية بإجمالي 522 مقرا إنتخابيا و12 مركزا انتخابيا رئيسيا.

