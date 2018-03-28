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منوعات

مصادر: كريم تجري محادثات مبكرة لجمع تمويل جديد

الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:42 م
صدى البلد
رويترز
أبلغت مصادر رويترز أن كريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة العاملة في الشرق الأوسط تجري محادثات في مراحلها المبكرة لجمع تمويل جديد بما يصل إلى 500 مليون دولار من المستثمرين.

وقالت ثلاثة مصادر تحدثت مشترطة عدم كشف هويتها نظرا لعدم علنية الأمر إن كريم، أكبر منافسي أوبر في المنطقة، تختبر شهية المستثمرين المحتملين وتأمل بتحقيق هدف جمع 500 مليون دولار من خلال سلسلة تمويلات جديدة.

أحجمت كريم عن التعليق عندما اتصلت رويترز بها اليوم الأربعاء.

وقال أحد المصادر إن جزءا من التمويل الجديد قد يستخدم لفتح خطوط أعمال جديدة للشركة.

وتقول الشركة التي تعمل في أكثر من 90 مدينة إنها تتطلع إلى دخول أسواق جديدة مثل تونس والجزائر وقد أعلنت في فبراير شباط عن الاستحواذ على موقع راوند منيو لقوائم المطاعم والحجز فيها والذي قالت إنها ستستخدمه لاختبار خدمات توصيل الطعام.

وقال مصدر ثان إن طرفا ثالثا فاتحهم للمشاركة في أحدث جولات جمع التمويل لصالح كريم.

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