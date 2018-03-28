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برلمان

مرصد «دعم مصر»: تزايد أعداد الناخبين بلجان العامرية أول في الإسكندرية

الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:38 م
صدى البلد
توافد عدد كبير من الناخبين الى لجان قسم العامرية أول بمحافظة الإسكندرية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.

وشهدت طوابير الناخبين أمام اللجان مشاركة كثيفة من قبل الشباب والسيدات وكبار السن، الذين حرصوا على النزول في آخر أيام الاقتراع.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 . وكان اليوم الأول والثاني شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

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