إقبال من ذوي الاحتياجات على لجان أسوان في آخر أيام الانتخابات..صور



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية بدءًا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس ، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالى ، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم من خلال أداء القسم الجمهورى أمام مجلس النواب.



شهدت اللجان الانتخابية بأسوان توافد عدد كبير من ذوي الإعاقة والقدرات الخاصة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.وأوضحت الدكتورة مرفت السمان رئيس اتحاد مصر للأشخاص ذوي الإعاقة، في بيان، أن هناك إقبالا مكثفا من الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة أسوان على صناديق الاقتراع ، مضيفة أنهم جاءوا إلى اللجان الانتخابية برغباتهم وبدون أى ضغوط من أحد لرد الجميل لمصر، وخاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، علاوة على صدور أول قانون موحد لذوي الإعاقة مؤخرًا.ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بمحافظة أسوان، 974 ألفا و972 ناخبا وناخبة، موزعين على 8 لجان عامة، و249 لجنة فرعية و228 مقرا ومراكز انتخابية.