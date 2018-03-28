رئيس شركة المقاولون العرب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية .. صور وفيديو

أدلى المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم بالمعهد الأزهري بالمعادي.



وأشاد رئيس المقاولون العرب علي التيسير وحسن التنظيم فى العملية الانتخابية، وحرص المواطنين على التوافد فى مشهد حضارى للإدلاء بأصواتهم ،مضيفا باعتبار ذلك رسالة للعالم بعزم وتصميم المصريين على استكمال مرحلة البناء والاستقرار من أجل مستقبل أفضل لمصر.



كما أشاد صلاح بالروح الوطنية للعاملين بالمقاولون العرب بمختلف مشروعات الشركة بأنحاء الجمهورية وحرصهم علي التصويت بالمقار الانتخابية المختلفة التى جهزتها الهيئة العليا للإنتخابات لتسهيل عملية التصويت خاصة أن أغلبهم من محافظات مصر المختلفة ولأول مرة يتم السماح لهم بالتصويت فى لجان بجانب مقار عملهم ووجه الشكر لجميع القائمين على العملية الانتخابية.