حلمي بكر لـ"صدى البلد": حكيم "أبو الرجولة" الأفضل في موسم الانتخابات

عبر الموسيقار حلمي بكر عن إعجابه بأغنية "أبو الرجولة" للفنان حكيم، والتي طرحت منذ أيام من أجل تشجيع وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.



وأكد "حلمي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن هناك مطربين كبارا بمصر ترفعوا عن الغناء للوطن، في حين قام حسين الجسمي بالغناء لمصر في الانتخابات الرئاسية، حيث قدم عام ٢٠١٤ "بشرة خير" وقدم في ٢٠١٨ اغنية "مساء الخير".



وشدد "حلمي" على تراجع مستوى الغناء في مصر، مؤكدا أنه ليس على المستوى المطلوب، وأن هناك بعض المطربين الذين يعيشون حالة من الوهم الفني.

