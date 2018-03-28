تعرف على مكاسب المنتخب القومي من معسكر سويسرا.. وقرار شجاع لـ«كوبر»

تعود بعثة المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء إلى القاهرة، بعد انتهاء معسكرها في سويسرا حيث تنطلق طائرة المنتخب من زيورخ في الحادية عشرة صباحًا لتصل القاهرة نحو الثالثة عصرًا.



واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم معسكره المغلق في مدينة زيورخ السويسرية وهو الذي كان خطوة البداية في استعدادات الفراعنة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.



وخاض منتخب مصر مواجهتين وديتين أمام منتخبي البرتغال واليونان ولكنه لم يستطع ان يحقق اي فوز في كليهما حيث سقط في فخ الخسارة على يد "برازيل أوروبا" بهدفين لهدف بقيادة كريستيانو رونالدو،بينما تعرض للخسارة الثانية امام ابناء الحضارة الإغريقية بهدف نظيف دون رد.



في البداية على الرغم من خسارة الفراعنة على يد منتخب البرتغال إلا أن تلك المواجهة بعثت الأمل في نفوس الجماهير المصرية حيث اعتبروا أبناء هيكتور كوبر قدموا مباراة طيبة وحافظوا على تقدمهم أمام البرتغال بهدف نظيف بأقدام محمد صلاح حتى الوقت بدل الضائع قبل أن يأتي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم لعام 2017، يقلب الطاولة رأسًا على عقب ويسجل هدفين وسط ذهول كبير من لاعبي منتخب مصر.



وحرص هيكتور كوبر في المواجهة الأولى على عدم تغيير خطته التقليدية أو تغيير امور جذرية في القوام الاساسي للمنتخب، حيث لم يطرأ اي تغيير على التشكيل سوى دخول حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي في تلك المباراة كأساسي والذي بدوره قدم أداء جيد ولقى استحسان الكثير.



وفي المباراة الثانية أعلنها هيكتور كوبر منذ البداية، أنها ستكون مباراة تجربة العناصر الجديدة المنضمة لصفوف الفراعنة حيث شارك فيها محمد مجدي قفشة، الوافد الجديد معسكرات منتخب مصر، كما شارك محمد عواد لأول مرة مع منتخب مصر الأول، كما أنه دفع بحسين الشحات كبديل في تلك المباراة.



وعلى الرغم من أن منتخب مصر تعرض للخسارة في المواجهتين، إلا أن الفراعنة حققوا العديد من المكاسب في هذا المعسكر المغلق، كان أولها اختبار العديد من اللاعبين الذي من الممكن أن يدخلوا القوام الأساسي لمنتخب مصر أمثال حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وأيمن أشرف، كما أن اللقائين شهدوا ظهور المحترف الدولي المصري عمرو وردة، لاعب فريق اتروميتوس اليوناني،بشكل طيب للغاية كان يؤدي الأدوار المطلوبة منه من جانب الجهاز الفني بشكل جيد للغاية.



وفي الاطار ذاته فإن تجربة محمد عواد ومحمد الشناوي في المباريات الدولية الودية أمر هام جدًا وضروري لدى الجهاز الفني خاصة مع تقدم العمر بالحارس المخضرم عصام الحضري،واستبعاد شريف إكرامي من مباراة الأهلي، والأخطاء التي يقع بها أحمد الشناوي مع الزمالك.



ومن مكاسب المعسكر أيضًا أن لاعبي المنتخب الوطني بدأوا استعدادا لكأس العالم بمباريات قوية مع منتخبات لها ثقلها في عالم كرة القدم الأوروبية، حيث ان منتخب البرتغال هو حامل لقب كأس الأمم الأوروبية النسخة الماضية، كما أن منتخب اليونان نجح في الوصول إلى ملحق نهائيات كأس العالم إلا أن الحظ لم يحالفه في الصعود إلى مونديال روسيا.



وكان من ضمن مفاجأة هيكتور كوبر في معسكر سويسرا هو استبعاد الحارس عصام الحضري من مواجهتي البرتغال واليونان، وعلى الأخص مواجهة البرتغال والتي على إثرها نشبت ازمة كبيرة بين "الحضري" والثنائي "كوبر" و"أحمد ناجي" بسبب عدم مشاركته في تلك المباراة الكبيرة



ولكن قد تكون من سلبيات المعسكر المغلق هو أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول سيكون عرضة للعديد من الانتقادات اللاذعة حتى موعد اول تجمع دولي جديد، وسيكون الانتقاد معتمدًا على أن المنتخب لم يحقق أي فوز وأنه سيكون تمثيله غير مشرف في مونديال روسيا.



وعلى مستوى الجهاز الفني لم يبدي أي غضب أو قلق من مستوى المنتخب وأن الاستعدادات تسير بشكل جيد، وأن معسكر سويسرا كان فرصة من أجل رؤية جميع اللاعبين الجدد المنضمين إلى معسكر سويسرا.



وشدد الجهاز الفني على أن المعسكرات المقبلة لن يكون هناك أي فرصة لتجربة لاعبين جدد، وأن المباريات الودية المقبلة ستكون هي البروفة الأخيرة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.