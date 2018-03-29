التراث الثقافي لعفرين السورية ضحية العدوان التركي



وأكدت وسائل إعلام عالمية أن قوات الغزو التركي قامت بهدم وتدمير مواقع اثرية وتاريخية في "عفرين" من بينها معبد "ديرعين" الذي يعود تاريخه إلى ثلاثة آلاف عام بما يشكل "عدوانا ثقافيا صارخا وطعنة جديدة لثقافة وتاريخ هذا البلد العربي".



وإذ تؤكد تقارير إخبارية أن عشرات الآلاف من أبناء عفرين السورية شردوا وباتوا في عداد النازحين بعد الغزو التركي فان معلقين أبدوا مخاوف من تعرض هذه البلدة وغيرها من البلدات في الشمال السوري لعمليات "تطهير عرقي" من جانب المحتل التركي وتغيير التركيبة السكانية "الديموجرافية" لهذه المنطقة التي عاشت فيها مكونات عرقية مختلفة بسلام على مدى قرون .



وفي سياق ادعاءات النظام التركي بملاحقة المسلحين الأكراد المناهضين لهذا النظام شنت تركيا عملية غزو عسكري لشمال سوريا تحت اسم "غصن الزيتون" في عدوان صارخ على سيادة بلد عربي ووحدة أراضيه فيما يتجاوز عدد أشجار الزيتون في عفرين السورية ال13 مليون شجرة حسب بيانات معلنة.



واللغة المتعالية لرأس النظام التركي رجب طيب اردوغان وتلويحه "بالصفعات العثمانية" لأي طرف يتصدى للغزو التركي في شمال سوريا تعبرعن خطاب يجمع مابين الهيمنة والشعبوية ولن يخيف المدافعين عن بلادهم وهويتهم وثقافتهم.



ومن بين الآثار الشهيرة في عفرين التي يتجاوز عدد سكانها النصف مليون نسمة : "قلعة سمعان" و"قلعة النبي و"تل عين دارة" فضلا عن الجسور الرومانية على نهر عفرين و"جسر هرة درة" الذي شيده الألمان قبل الحرب العالمية الأولى.



والعدوان الثقافي التركي في عفرين التي تنتشر فيها المواقع الآثرية يشكل نموذجا "لما يفعله نظام أردوغان في تركيا التي لم تعد في ظل هذا النظام تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها ومع العالم" وإذا كانت التنظيمات السورية الكردية التي تستهدفها قوات الغزو التركي طرفا في محاربة عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتحجيمه في سوريا فان هذه الحقيقة تلقي بمزيد من الضوء على العلاقة التي تحدث عنها معلقون ومحللون بين نظام أردوغان والدواعش والتعاون شبه المعلن بين الجانبين.



وتنظيم داعش الظلامي الإرهابي الذي تحدث محللون عن تلقيه دعما تركيا عاث فسادا وتدميرا في آثار العراق، كما انهمك في عمليات تدمير الآثار في مدينة تدمر السورية بينما تقوم الآن قوات الغزو التركي في عدوانها السافر على مدينة عفرين بتدمير التاريخ في تلك المدينة ومحيطها.



ويشكل هذا العدوان التركي في عفرين "هجمة جديدة على التراث الثقافي المتنوع في المشرق العربي الذي عرف تاريخيا بتنوعه الحضاري وتعدد مكوناته الثقافية".



ولن يختلف الأمر في دلالاته ورموزه مابين تنظيم داعش الذي نشر من قبل صورا لمقاتليه وهم يرفعون الأعلام الداعشية السوداء فوق قلعة تدمر التاريخية عندما سيطر هذا التنظيم الارهابي على المدينة الأثرية الواقعة في ريف محافظة حمص وبين صور تدمير قوات الغزو التركي للتراث الثقافي في "عفرين" بما تشكله من "انتهاك صارخ لحرمة التراث الإنساني ومحاولة لمحو ذاكرة البشرية".



وكان مارتن روث مدير متحف "فيكتوريا وألبرت" البريطاني قد دعا العالم بألا يقف مكتوف اليدين حيال مايحدث على ارض الواقع من تدمير وعدوان على تاريخ البشرية" موضحا ان المعتدين لا يدمرون الماضي فحسب "وإنما يعملون لتفريغ مستقبل الانسانية من كل المعاني والقيم والانجازات".



وشكلت الأراضي التركية معبرا لعمليات تهريب الآثار المهربة من الموصل قبل تحريره من قبضة الدواعش الذين قام بعضهم ببيع هذه الآثار في السوق السوداء وذكرت دورية "نيويورك ريفيو" أنه حقق مكاسب تقدر بمئات الملايين من الدولارات جراء انخراطه في عمليات تهريب الآثار الأشورية والاتجار بها.



وقال الدكتور إيكارت فرام استاذ الآشوريات والمتخصص في تاريخ بلاد الرافدين بجامعة ييل الأمريكية ان هناك حاجة لتوثيق المسروقات من الآثار وطالب الحكومة التركية بالتعاون لمنع تهريب الآثار العراقية المنهوبة عبر أراضي تركيا.



ومع العدوان التركي السافر على أراض في سوريا فإن التراث الثقافى والتاريخى السوري بات على المحك فى ظل تطورات مخيفة تهدد الثقافة والمكان والذاكرة والهوية وتشكل عدوانا على الانسانية كلها بقدر ماتثير هذه التطورات خوف كل المثقفين الحقيقيين في هذا العالم .



وتعد سوريا من الدول الغنية حقا بالآثار حتى ان المقولة الشائعة هناك :"يمكن للمرء أن يحفر في أى مكان ويجد آثارا" فيما توضح أشرطة فيديو ومقاطع على موقع "يوتيوب" الالكترونى عمليات نهب الآثار فى خضم المواجهات الدموية الراهنة.



وكان مارك جريشماير رئيس قسم الآثار في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في بيروت قد أوضح أن "الآثار السورية تكتسب أهمية استثنائية كونها شاهدة على التطور البشرى وتشهد على نشوء البلدات الأولى في التاريخ".



واعتبر معلقون في وسائل الإعلام والصحافة الغربية أن تاريخ سوريا عرضة لمخاطر يومية مؤكدين على أن بعض المعالم الأثرية السورية تعرضت لأضرار مدمرة لا يمكن إصلاحها فيما طال الدمار مناطق أثرية رومانية ولا يتردد المتحاربون فى تفجير القلاع التاريخية.



وكانت منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو" قد اعربت عن قلقها البالغ حيال مصير المعالم التاريخية فى سوريا ولفتت للأوضاع في محافظة حلب التي تتبعها مدينة عفرين فيما أدرج الجزء القديم من حلب ضمن قائمة التراث العالمي منذ عام 1986".



والى جانب حلب-تضم هذه القائمة لمنظمة اليونسكو الجزء القديم من العاصمة السورية دمشق والتي توصف بأنها أقدم مدينة في العالم فضلا عن المعالم التاريخية تدمر وبصرى والبلدات القديمة فى شمال سوريا ومن بينها عفرين فيما اعربت اليونسكو عن مخاوف بشأن عمليات سرقة التراث السوري .



ومنذ بداية الاحتراب في سوريا تعرض متحف حماه للسرقة واختفى تمثال مكسو بالذهب يحمل اسم "بعل" ويرجع للقرن السادس الميلادى ونهب متحف حمص كما تعرض متحف "أفاميا ودير الزور ومعرة النعمان " للسلب والنهب وسرقة لوحات ذات قيمة عالية فى وضح النهار.



كما تعرض " مسجد عمر" فى مدينة درعا للقصف الى جانب قلعة افاميا ونهبت مدينة "ايبلا" الأثرية فى محافظة إدلب فضلا عن قلعة "شيزر" المطلة على نهر العاصي وكانت قلعة تدمر التاريخية من بين الأماكن التي تعرضت لأضرار فضلا عن "قوس النصر" الذي تحول "أثر بعد عين" وكان تاريخه يرجع إلى 1800 عام منذ ان ابتليت المدينة وعناصر داعش في شهر مايو عام 2015 لتقوم ايضا بتدمير "التترابيل الأثري" المؤلف من 16 عامودا كما الحقت اضرارا فادحة بواجهة المسرح الروماني الأمر الذي وصفته الأمم المتحدة حينئذ "بجريمة حرب جديدة".



وعملية التواصل الإنساني الحضاري بين مصر وسوريا عبر التاريخ المديد تتجلى ضمن تجليات عديدة في "التترا بليون" الذي يتكون من أربع قواعد حجرية تعلو كل منها اربعة اعمدة على شكل متقاطع وهي مصنوعة من جرانيت جلب من مصر ، فيما أكد الأزهر الشريف على أن الدفاع عن المناطق الأثرية في مواجهة النهب والسلب والدمار "معركة الانسانية بأكملها".



وإذا كان الأضرار بتراث بلده "اضرار بروح الشعب وهويته" كما أعلنت منظمة اليونسكو في سياق تناولها للأوضاع فى سوريا فإن القصف المروع مدن عريقة تختزن التاريخ فى فضاءاتها مثل مدينة عفرين يشكل جريمة لايمكن ان تمر بلا عقاب..فمتى يتحرك العالم بجدية للتصدي لهذا العدوان السافر ؟.

على حد انتصاف الويل تقف مدينة عفرين الواقعة شمال غرب سوريا فيما بات تراثها الثقافي العريق نهبا لدمار جاءت به قوات الغزو التركي وتتحول آثارها لأشلاء تبكي تاريخا تليدا وحضارة عظيمة وتسامحا بناء.ومدينة عفرين هي إحدى مدن محافظة حلب السورية وتجمع تضاريسها مابين السهول والجبال فيما يتآخى فيها العرب والأكراد جنبا الى جنب مع الإيزيديين والأرمن ليشكلوا نموذجا للتنوع البناء الذي يتعرض الآن لعدوان تركي ضمن العدوان على أراضي وثقافة هذا القطر العربي.