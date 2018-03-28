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ثقافة

قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير

الأربعاء 28/مارس/2018 - 03:58 م
صدى البلد
أ ش أ
تصدرت رواية "البحر العالي" لكليف كوسلر وجراهام براون قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير فيما جاءت رواية "جزيرة كامينو" لجون جريشام في المركز الثاني وذلك على مستوى الأعمال الأدبية .

وفي المركز الثالث ، حلت رواية "جاهز أيها اللاعب الأول" لأرنست كلاين وجاءت رواية "العظيم بمفرده" لكريستين هانا في المركز الرابع.
وكان المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير لرواية "عزيزتي ايفي" بقلم جى.ار.وارد. 

اما على مستوى الأعمال غير الأدبية ، فقد احتل كتاب "روليت روسي" لمايكل ايسيكوف ودافيد كورن المركز الأول فيما حل كتاب "تاريخ موجز للزمن" لستيفن هوكينج بالمركز الثاني.وفي المركز الثالث جاء كتاب " متعلمة" لتارا وستوفر واحتل كتاب "سأذهب في الظلام" لمايكل مكنمارا المركز الرابع . في حين جاء كتاب كتاب "نار وغضب " لمايكل وولف في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب للأسبوع الأخير .

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