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أخبار البلد

مسيرة بـ"بسيون" لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ..فيديو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:14 م
صدى البلد
محمود نوفل
نظم عدد من ابناء مدينة بسيون مسيرة تنظيمية بالأغاني الوطنية لحث المواطنين علي النزول للمشاركة في العرس الإنتخابي الذي تشهده الدولة المصرية والذي بدأ منذ الإثنين الماضي وحتي الان.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018. وكان اليوم الأول والثاني قد شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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