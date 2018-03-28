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محافظات

وصول 5 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس

الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:12 م
موانىء السويس
موانىء السويس
حسن غنيمة
قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازبرايد وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهى عمان ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 163 راكبًا و 96 شاحنة بضائع و 3 شاحنات عفش ركاب و11 سيارة كما تغادر السفينتين مسرة و النوى اكسبريس و على متنهم 287 راكبا و 90 شاحنة بضائع و 8 سيارات.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة وادى الكرم و على متنها 63 الف طن قمح روسى و السفينتين مسرة و النوى اكسبريس و على متنهم 347 راكب و 79 شاحنة بضائع و 14 شاحنة عفش ركاب و 5 سيارات وغادرت ثلاث سفن وهى عمان ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 149 راكبا و 117 شاحنة بضائع و 6 شاحنات عفش ركاب و7 سيارات.

على جانب اخر ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1433 راكب منهم 41 معتمر و 1 باص عمرة و تداول 142 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة ايلة و بريدج و على متنهم 239 راكب و 9 براد و 4 تريلا و 14 سيارة و 2 باص جيت كما تغادر السفينة سينا و على متنهم 325 راكب و 27 براد و 14 تريلا .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن و هى ايلة ، سينا ، بريدج و على متنهم 288 راكبا و 14 برادا و 11 تريلا فيما غادرت ثلاث سفن و هى ايلة ، سينا ، بريدج و على متنهم 581 راكبا منهم 41 معتمرا و 1 باص عمرة و 47 برادا و 16 تريلا .

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