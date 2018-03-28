مؤسسة أبو العينين الخيرية تساعد السيدات على التصويت فى الانتخابات الرئاسية بالجيزة..صور

تجمع منذ قليل المئات من الناخبات داخل السرادق الذى أنشأته ، مؤسسة "أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري" أمام مقرها بشارع البحر الأعظم للذهاب إلى لجانهن عبر السيارات التي وفرتها الجمعية، حاملات أعلام مصر، وذلك بحضور وإشراف سمية أبو العينين، نائب رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا ومؤسسة "أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري"



ويعمل القائمون علي المؤسسة،على مساعدة الناخبات في توفير ارقام لجانهن وأماكنها وتوفير سيارت لنقلهن الي أماكن لجانهن بجميع مدارس الجيزة.



وكان رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، سبق وأعلن في العديد من المؤتمرات الشعبية عن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، واستكمال ما كان قد بدأه من مشروعات قومية.



وأكد "أبو العينين"، عقب إدلائه بصوته صباح أمس بلجنته الانتخابية في الجيزة، أن هذه الانتخابات تعتبر رسالة للعالم أجمع؛ لتؤكد حرص المصريين على المشاركة في العرس الديمقراطي.



وأشاد رجل الأعمال، بالدور الذي يقدمه قوات الجيش والشرطة لتأمين هذه الانتخابات وظهورها المشرف أمام العالم، مؤكدًا أن وفد الاتحاد الأوروبي المرافق له أشاد بهذه التجربة الديموقراطية والتأمين الجيد وعملية سير الانتخابات.

