مسيرة من ديوان دمياط إلى ميدان البوستة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.. صور

قاد ، منذ قليل، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مسيرة حاشدة من أمام ديوان عام المحافظة لتجنب شوارع المدينة وصولا إلى ميدان الساعة بمشاركة مديرية الشئون الصحية ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية التربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة .



ودعا المحافظ، المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تحت شعار "انزل شارك .. دى بلدك" ، وخاصة أن اليوم هو اليوم الأخير للإدلاء بأصوات الناخبين في الإنتخابات الرئاسية، وتجولت المسيرة في الشوارع رافعين أعلام مصر ومرددين الأغاني الوطنية ، وذلك قبل توجههم إلى مقار لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية.



رافق المحافظ خلال المسيرة اللواء ممدوح طه، السكرتير العام المساعد، والسيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، والدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد العوضي، مدير مديرية الإسكان، وعدد من ممثلي القيادات التنفيذية والمجتمع المدني بدمياط.