إقبال كثيف من أهالي حلوان والمعصرة على اللجان الانتخابية .. فيديو

شهدت اللجان الانتخابية فى دائرة حلوان والمعصرة إقبالا كثيفا فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم.



ومازالت تستقبل لجان مدارس هدي شعراوي التجريبية، وزهراء حلوان الثانوية بنات، وزهراء حلوان إعدادي ثانوي، والخلفاء الراشدين الابتدائية، والخلفاء الراشدين الاعدادية بنين، ومصر الحرة، وعمر بن الخطاب، أم الأبطال، ومدرسة حلوان الثانوية بنات، مع حضور تام للقضاة المشرفين علي العملية الانتخابية، وتواجد قوات الجيش والشرطة المنوطة بتأمين العملية الانتخابية.



وتتعالي أصوات الأناشيد الوطنية بين الأهالي، ويتدافع الأطفال للتصوير مع القوات المسلحة والشرطة القائمة على تأمين اللجان الانتخابية.