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وطنية تتحدى الشيخوخة.. كبار النجوم يحرصون على التصويت في الانتخابات الرئاسية.. والسن ليست عائقا أمام رشوان توفيق وسمير غانم وسميرة أحمد.. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 04:03 م
سمر سعد
سميرة أحمد من أوائل الفنانين المصوتين في الانتخابات
السن لا تمنع رشوان توفيق من المشاركة

أكد عدد كبير من الفنانين أن الوطنية تتحدى الشيخوخة، وأن السن ليست عائقا أمام مشاركتهم في الواجب الوطني، ومن أبرز هؤلاء رشوان توفيق الذي يبلغ من العمر 84 عاما، وسميرة أحمد التي تعدت الـ 79عاما، ونبيلة عبيد التي أكملت عامها الـ 73 وسمير غانم الذي وصل لسن الـ 81، وكذلك نادية الجندي التي أوشكت على دخول سن الـ80، حيث شارك كل هؤلاء النجوم وغيرهم في التصويت دون أن تعوق السن أيا منهم عن واجبه الوطني ناحية الدولة.

أدلى الفنان القدير رشوان توفيق،بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2018، فى ثانى أيام التصويت الذي انطلق أمس الأول ويستمر حتى اليوم الأربعاء.

وحرص رشوان توفيق على التقاط الصور التذكارية مع رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، والناخبين الموجودين فى مقر اللجنة، بينما كانت بصحبته ابنته المذيعة هبة رشوان.

وأدلت الفنانة سميرة أحمد، بصوتها الانتخابى، بمقر اللجنة الانتخابية رقم 3 بكلية التربية الرياضية بنات بالزمالك.

كانت سميرة أحمد قد أكدت، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، أنها ستكون أول المتواجدين في لجنتها الانتخابية يوم الاثنين، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على كل المصريين لصالح بلدهم، ودعم مرشحهم.

يذكر أن الفنانة سميرة أحمد كانت تبرعت من فترة بأشهر ملابسها التي ظهرت بها فى عدد من أهم أعمالها لصالح صندوق "تحيا مصر".

وتوجهت النجمة نبيلة عبيد صباح امس إلى لجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

وحرصت الفنانة الكبيرة على تحية أفراد الجيش والشرطة المكلفة بتأمين اللجان، بالإضافة إلي تحية العاملين في اللجان.

وحرص النجم الكبير سمير غانم، على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، وقد استطاع اللحاق بصندوق الانتخابات بإحدى اللجان بالدقى قبل وقت قصير من وقت الإغلاق الرسمي.

ونشرت الفنانة نادية الجندى صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بعد الإدلاء بصوتها فى إحدى لجان الانتخابات الرئاسية.

وعلقت نادية على الصورة قائلة: "أديت واجبى تجاه وطنى وأثق فى نزول المصريين بكثافة لأداء واجبهم تجاه وطنهم فهم مدركون لأهمية الحفاظ على الدولة".

وأضافت: "أنا مصرية للنخاع مصر دى كل حاجة فى حياتنا ولازم نحافظ عليها زى عنينا وأنا واثقة أن المصريين بيحبوا بلدهم".

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