اقبال كثيف على اللجان الانتخابية بالسيدة زينب

شهدت لجنة زين العابدين بمساكن زينهم اقبالا كثيفا من قبل الناخبين وسط حرصهم على الادلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.



وبدأت أمس الاول الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.