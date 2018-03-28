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رياضة

غضب في الشارع الجزائري بعد هزيمة محاربي الصحراء أمام إيران

الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:10 م
منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
عمرو الحلوانى
سادت حالة من الغضب الشديد لدى جماهير الجزائر بعد الهزيمة التى تلقاها محاربو الصحراء أمام المنتخب الإيراني، بنتيجة 2-1، في اللقاء الودي الذي جمعهما أمس بمدينة جراتس النمساوية.

وأشارت بعض الصحف الجزائرية إلى أن محاربى الصحراء لم يقدموا المستوى المنتظر منهم فضلا عن ابتعاد عدد من اللاعبين عن مستواهم المعهود .

وكان المنتخب الإيراني سجل هدفه الأول عن طريق سردار أزمون فى الدقيقة 11، بعد أن استغل خطأ دفاعيا للخضر، وضاعف مهدي طارمي النتيجة فى الدقيقة 19، بعد تلاعبه بالدفاع والحارس شاوشي الذي سقط أرضا.

وفي الشوط الثاني، قام المدرب رابح ماجر ببعض التغييرات، الأمر الذي أنعش المنتخب الجزائري، الذي تمكن من تقليص الفارق بواسطة فاروق شافعي فى الدقيقة 56.

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