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محافظات

العاملون بموانئ بورسعيد يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:10 م
انتخابات مصر 2018
انتخابات مصر 2018
كتب محمد الغزاوى
قام اللواء بحرى عبد القادر درويش- نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس« القطاع الشمالى » بحث العاملين بالهيئة على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى أخر أيام العملية الإنتخابية من منطلق حرص الهيئة الاقتصادية على المشاركة الفعالة فى الإنتخابات من أجل إستكمال مسيرة التنمية والتقدم فى مصر.

وقامت الهيئة بتوفير أتوبيسات لنقل العاملين إلى مقار لجانهم الإنتخابية.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 . وكان اليومان الماضيان شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

العاملون بموانئ بورسعيد يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور
العاملون بموانئ بورسعيد يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور
العاملون بموانئ بورسعيد يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور
العاملون بموانئ بورسعيد يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور

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